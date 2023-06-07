شاهد.. كريم بنزيما في طريقه إلى جدة

أكد نادي الاتحاد أن مهاجمه الجديد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد السابق، في طريقه إلى جدة.
ونشر بنزيما صورة عبر حسابه في "إنستغرام" أشار فيها إلى أنه في طريقه إلى المملكة.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن انضمام الدولي الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2026.
وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية قد ودّع ناديه ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عامًا.
ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيما، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.