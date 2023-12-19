مقابل 15 مليون يورو.. "لوكا مودريتش" على رادار الأندية السعودية من جديد

عاودت الأندية السعودية محاولاتها للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإنه يمكن أن يحصل لوكا مودريتش، على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو من قبل الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مودريتش يقترب من إنهاء مشواره مع ريال مدريد وبدء التفكير في العروض السعودية، خاصة بعد أن فقد مكانته الأساسية في الفريق هذا الموسم.
وتفيد التقارير بأن ناديي الاتحاد والأهلي تواصلا مع وكيل لوكا مودريتش (صاحب الـ38 عامًا) لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة .
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2024، وكان قد انضم إليه فى 2012 قادماً من توتنهام، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".