مقابل 15 مليون يورو.. "لوكا مودريتش" على رادار الأندية السعودية من جديد

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مودريتش يقترب من إنهاء مشواره مع ريال مدريد وبدء التفكير في العروض السعودية، خاصة بعد أن فقد مكانته الأساسية في الفريق هذا الموسم.