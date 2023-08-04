"أخضر 18 عامًا" يتأهل لنهائي بطولة كوتيف الدولية

تغلب المنتخب السعودي لسن 18 عامًا على نادي ألزيرا الإسباني تحت 20 عامًا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن نصف النهائي ببطولة كوتيف الدولية.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة الـ67 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، حسان إدريس، جلال السالم وثامر الخيبري.
ويعاود "أخضر 18" اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمباراة نهائي بطولة كوتيف مساء غد الأحد.