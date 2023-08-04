"أخضر 18 عامًا" يتأهل لنهائي بطولة كوتيف الدولية

تغلب المنتخب السعودي لسن 18 عامًا على نادي ألزيرا الإسباني تحت 20 عامًا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن نصف النهائي ببطولة كوتيف الدولية.