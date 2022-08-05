التعادل يحسم مواجهة الشباب مع نظيره ألخيسيراس الإسباني الودية

وكان الشباب خسر مواجهته التجريبية الثانية أمام نظيره سرقسطة الإسباني "درجة ثانية" بنتيجة 1-2، الأحد، في حين حقق الانتصار على لاس بالماس الإسباني 2-1 في مواجهته التجريبية الأولى.