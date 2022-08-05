التعادل يحسم مواجهة الشباب مع نظيره ألخيسيراس الإسباني الودية

حسم التعادل الإيجابي المواجهة الودية التي جمعت فريق الشباب أمام ألخيسيراس الإسباني بهدفين لمثلهما، اليوم الجمعة، خلال المعسكر التحضيري للفريق في مدينة ماربيا الإسبانية.
وأحرز الأرجنتيني إيفر بانيجا هدفي الشباب في المواجهة التجريبية الثالثة للفريق الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022/2023.
وسيخوض فريق الشباب غداً السبت آخر مواجهاته الودية في معسكره الخارجي، حينما يحل ضيفاً على فريق سيلتا فيجو الإسباني على ملعب "بالايدوس".
وكان الشباب خسر مواجهته التجريبية الثانية أمام نظيره سرقسطة الإسباني "درجة ثانية" بنتيجة 1-2، الأحد، في حين حقق الانتصار على لاس بالماس الإسباني 2-1 في مواجهته التجريبية الأولى.