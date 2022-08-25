"المسابقات" تصدر جدول دوري الدرجة الثانية وسط تطورات كبيرة تشهدها المسابقة

ويحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على 800 ألف ريال، فيما يحصد صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، الثالث "300 ألف ريال"، الرابع "150 ألف ريال"، الخامس "140 ألف ريال"، السادس "130 ألف ريال"، السابع "120 ألف ريال"، الثامن "110 آلاف ريال"، التاسع "100 ألف ريال"، العاشر "85 ألف" الحادي عشر "75 ألف ريال"، الثاني عشر "65 ألف ريال"، الثالث عشر "55 ألف ريال"، الرابع عشر "45 ألف ريال"، الخامس عشر "30 ألف ريال"، السادس عشر "20 ألف ريال"، فيما يحصل بطل دوري الدرجة الثانية على مكافأة إضافية قدرها 200 ألف ريال.