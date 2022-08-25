"المسابقات" تصدر جدول دوري الدرجة الثانية وسط تطورات كبيرة تشهدها المسابقة

ينطلق دوري الدرجة الثانية السعودي للموسم الرياضي 2022-2023 يوم 30 سبتمبر المقبل والذي يشهد نسخة استثنائية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة تم تقسيمها على مجموعتين، وبإجمالي جوائز يصل إلى 5 ملايين و650 ألف ريال.
وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس جدول مباريات دوري الدرجة الثانية، حيث تم تقسيم الأندية الـ32 إلى مجموعتين، ضمت الأولى كلًا من أندية الدرعية، القوس، النهضة، جرش، الترجي، قلوة، السد، الانتصار، البكيرية، عرعر، طويق، الصقر، التقدم، اللواء، الجندل وحطين.
في المقابل ضمت المجموعة الثانية أندية الجيل، الصقور الكوكب، ساجر، بيشة، شعيب، النعيرية، الشعيب، النعيرية، النجمة، الزلفي، الشرق، الريان، الأنصار، الروضة، الصفا، وج والوشم.
وجاء تقسيم الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية بناءً على نتيجة القرعة التي أقيمت في الرياض يوم 9 يونيو الماضي والتي قسمت الأندية الـ32 إلى 16 مستوى.
وتتنافس أندية دوري الدرجة الثانية على 5 مقاعد مؤهلة إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث يصعد كل من متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى الفائز في ملحق ثوالث المجموعات، فيما يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة صاحبا المركزين 15 و16 من كل مجموعة.
ويأتي دوري الدرجة الثانية في موسمه الجديد وسط تغييرات عدة استهدفت منها لجنة المسابقات تطوير المسابقة ورفع مستوى الفرق المشاركة بها، ففضلًا عن زيادة عدد الأندية إلى 32 بدلًا من 28 فريقًا، تم أيضًا زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 محترفين، مع منح الأندية حرية تحديد الأجنبي الرابع إما أجنبي أو مواليد.
ويحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على 800 ألف ريال، فيما يحصد صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، الثالث "300 ألف ريال"، الرابع "150 ألف ريال"، الخامس "140 ألف ريال"، السادس "130 ألف ريال"، السابع "120 ألف ريال"، الثامن "110 آلاف ريال"، التاسع "100 ألف ريال"، العاشر "85 ألف" الحادي عشر "75 ألف ريال"، الثاني عشر "65 ألف ريال"، الثالث عشر "55 ألف ريال"، الرابع عشر "45 ألف ريال"، الخامس عشر "30 ألف ريال"، السادس عشر "20 ألف ريال"، فيما يحصل بطل دوري الدرجة الثانية على مكافأة إضافية قدرها 200 ألف ريال.