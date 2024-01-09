خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية.. "هندرسون" على رادار أياكس الهولندي

وذكرت الصحيفة أن متوسط الميدان البالغ من العمر 33 عاماً أخبر رفاقه في "الاتفاق" قبل ذهابه لقضاء أيام إجازة التوقف أنه سيقبل العودة إلى البريميرليج في فترة انتقالات اللاعبين الحالية إذا وجد عرضًا مناسبًا.