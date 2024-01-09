خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية.. "هندرسون" على رادار أياكس الهولندي

ذكرت تقارير إعلامية مؤخراً أن جوردان هندرسون قائد فريق "الاتفاق" السعودي يفضل الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية والعودة للدوريات الأوروبية مجدداً.
وأبدى نادي أياكس الهولندي اهتمامه بضم جوردان هندرسون لاعب "الاتفاق" حال رحيله عن الفريق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أظهر نادي أياكس اهتمامًا ملموسًا بالتعاقد مع جوردان هندرسون في حالة حصوله على الضوء الأخضر لمغادرة "الاتفاق" في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري".
وأضاف الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "هناك العديد من الأندية المهتمة بانتظار قرار النادي السعودي، لكن هندرسون يبحث عن خيارات.. وأياكس موجود ضمن تلك الخيارات".
وارتبط اسم هندرسون بالرحيل عن "الاتفاق" في يناير الجاري والعودة للعب في أوروبا بعد نصف موسم قضاه في دوري روشن.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أفادت أن هندرسون سيفكر جديًا في قبول أي عرضٍ يأتيه خلال الفترة الشتوية للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت الصحيفة أن متوسط الميدان البالغ من العمر 33 عاماً أخبر رفاقه في "الاتفاق" قبل ذهابه لقضاء أيام إجازة التوقف أنه سيقبل العودة إلى البريميرليج في فترة انتقالات اللاعبين الحالية إذا وجد عرضًا مناسبًا.