ضمن المرحلة الثانية.. "القاهرة" تجهز أخضر الطائرة للبطولة الآسيوية

ينطلق غداً، في العاصمة المصرية القاهرة، معسكر المنتخب السعودي للكرة الطائرة للبراعم تحت 16 عاماً, الذي يمثل المرحلة الثانية من تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية الأولى تحت 16 عامًا، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 22 الى 29 يوليو الجاري, بمشاركة 14 منتخباً.
قائمة الأخضر
ويشرف على المنتخب فنياً المدرب الصربي زدينكو, وضمت قائمة الأخضر للمعسكر 14 لاعبًا هم (إياد السلمي, باسل الشهري, جواد الحداد, رضا العبد المحسن, عبد العزيز الشمري, عبد العزيز العقيلي, عبد الله العلي, علي الياسين, قاسم الطوال, كرار العبد المحسن, محمد البواردي, هادي الجرفي, يزن الثنيان, سعيد الشنقيطي).
يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات اليابان والصين وإيران.