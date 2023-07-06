ضمن المرحلة الثانية.. "القاهرة" تجهز أخضر الطائرة للبطولة الآسيوية

ينطلق غداً، في العاصمة المصرية القاهرة، معسكر المنتخب السعودي للكرة الطائرة للبراعم تحت 16 عاماً, الذي يمثل المرحلة الثانية من تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية الأولى تحت 16 عامًا، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 22 الى 29 يوليو الجاري, بمشاركة 14 منتخباً.