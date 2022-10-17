تشكيلة "رينارد" تضم 32 لاعبًا.. "الأخضر" يطير إلى الإمارات

تحضيرًا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022، غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلى مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية؛ للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر.
معسكر الإمارات
وسينظم الأخضر معسكرًا إعداديًا في أبوظبي خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثالثة 5 مباريات تجريبية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وستكون التجريبية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، بينما يواجه الأخضر في التجريبية الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من الشهر ذاته، وستلعب كلا المباراتين الثانية والثالثة على ملعب آل نهيان في أبوظبي.
ويواجه الأخضر في المباراة التجريبية الرابعة منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ويختتم الأخضر مواجهاته التجريبية بملاقاة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر المقبل على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
تشكيلة "رينارد"
يُذكر أن الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب استدعى 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: "محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان".