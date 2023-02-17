الهلال يتأهب للآسيوية بتدريبات لياقية وجُمل تكتيكية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم مرانًا اعتياديًّا استعدادًا لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي مساء الاثنين المقبل، ضمن الدور ثُمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022م.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبَّق خلالها الجهاز الفني عددًا من الجُمل التكتيكية. وقبل ختام الحصة التدريبية فرض المدير الفني "رامون دياز" مناورة فنية على جزء من الملعب.
وواصل الثنائي المصاب "جوستافو كويلار" و"أندري كاريلو" برامجهما العلاجية والتأهيلية في العيادة وصالة الإعداد البدني، في حين شارك "ميشايل ديلغادو" في الجزء الأول مـن المران قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي؛ وذلك بعد شعوره بآلام في الكتف.
فيما يواصل المدافع ياسر الشهراني برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بالنادي، وفقًا للبرنامج المعد من الجهاز الطبي.
وسيخوض الفريق مساء غد السبت مرانه الأخير قبل المغادرة إلى دولة قطر تأهبًا للمشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022م.