الهلال يتأهب للآسيوية بتدريبات لياقية وجُمل تكتيكية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم مرانًا اعتياديًّا استعدادًا لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي مساء الاثنين المقبل، ضمن الدور ثُمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022م.