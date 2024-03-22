الشباب يستهدف التعاقد مع "ألكسندر لاكازيت" مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي

وأضافت الصحيفة: أن ليون الفرنسي يريد إبقاء لاكازيت، ولكنه يعلم أن هذا الأمر سيكون صعبًا في ظلّ اهتمام الأندية السعودية به؛ حيث من المتوقّع رحيله في ظلّ اقتراب عقده من نهايته في 2025.