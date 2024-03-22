الشباب يستهدف التعاقد مع "ألكسندر لاكازيت" مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي

يخطّط مسؤولو نادي الشباب للتعاقد مع الفرنسي "ألكسندر لاكازيت"، مهاجم نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "لاكازيت" قائد فريق ليون يحظى باهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي؛ حيث هناك شكوك حول استمراره مع الفريق الفرنسي.
وأضافت الصحيفة: أن ليون الفرنسي يريد إبقاء لاكازيت، ولكنه يعلم أن هذا الأمر سيكون صعبًا في ظلّ اهتمام الأندية السعودية به؛ حيث من المتوقّع رحيله في ظلّ اقتراب عقده من نهايته في 2025.
وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن إدارة نادي الشباب مهتمة بالتعاقد مع لاكازيت لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
بدأ "ألكسندر لاكازيت" البالغ من العمر 32 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي أوليمبيك ليون في يوليو 2009، حتى انتقل إلى أرسنال 2017، ليعود إلى ليون مرة أخرى في 2021.
ويلعب المهاجم الفرنسي لمنتخب بلاده منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.