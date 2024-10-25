الهلال يبحث عن تعزيز صدارته من بوابة التعاون.. والاتفاق يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25 بإقامة 3 مباريات.
تُقام المباراة بين الفريقَيْن في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة وهو بالمركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي الاتفاق بالمركز التاسع برصيد 10 نقاط.
ينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة الـ6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الرائد ببريدة.
يشارك الرائد باللقاء وهو بالمركز الـ12 برصيد 8 نقاط، في حين يقع الفتح بالمركز الـ18 (الأخير) برصيد 4 نقاط.
تُقام المواجهة بين الهلال والتعاون في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا بالرياض.
يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، في حين يشارك التعاون باللقاء وهو يمتلك 11 نقطة، بالمركز الثامن.