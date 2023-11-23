رياضة

مهاجم النصر "رونالدو" أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف.. مع "تاليسكا" وغريب

مهاجم النصر "رونالدو" أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف.. مع "تاليسكا" وغريب

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر ثنائي بالدوري السعودي أسهموا في صناعة أهداف.

وجاء بالقائمة ثنائي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا حيث أسهموا في صناعة 4 أهداف وأيضًا أسهم رونالدو مع عبد الرحمن غريب لاعب الفريق بعدد الأهداف نفسها.

وأسهم أيضًا ثنائي نادي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي إيغور كورنادو في تسجيل 4 أهداف، خلال منافسات الدوري السعودي.

وجاء أيضًا بالقائمة ثنائي الاتفاق الإنجليزي جوردان هندرسون، وموسى ديمبيلي اللذين شاركوا في تسجيل 4 أهداف.

الدوري السعودي للمحترفين
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين
كرستيانو رونالدو
رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين

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