مهاجم النصر "رونالدو" أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف.. مع "تاليسكا" وغريب

وجاء بالقائمة ثنائي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا حيث أسهموا في صناعة 4 أهداف وأيضًا أسهم رونالدو مع عبد الرحمن غريب لاعب الفريق بعدد الأهداف نفسها.