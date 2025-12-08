عُمان تكسب جزر القمر وتودّع كأس العرب

تغلّب منتخب عُمان على نظيره منتخب جزر القمر بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، يوم الإثنين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب 974، لكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لتأهل كتيبة المدرب البرتغالي كيروش إلى دور الثمانية.