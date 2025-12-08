عُمان تكسب جزر القمر وتودّع كأس العرب

تغلّب منتخب عُمان على نظيره منتخب جزر القمر بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، يوم الإثنين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب 974، لكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لتأهل كتيبة المدرب البرتغالي كيروش إلى دور الثمانية.
ثنائية المنتخب العُماني سجلها اللاعب عصام الصبحي في الدقيقتين (30، 43)، بينما سجّل هدف جزر القمر نصر الدين حميدو في الدقيقة 68.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الإثنين أيضًا، فوز المغرب على السعودية 1-0 على استاد لوسيل.
وتصدرت المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية، و4 لعُمان، في حين بقي رصيد جزر القمر خاليًا من النقاط، حيث تأهلت المغرب والسعودية إلى ربع النهائي.
وفي ربع النهائي، تلتقي المغرب مع سوريا، ثانية المجموعة الأولى، في حين تتقابل السعودية مع فلسطين، صاحبة المركز الأول في المجموعة ذاتها.