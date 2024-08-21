المدير المالي للاتحاد السعودي لكرة القدم "كبوها" يؤكد : مبالغ دعم الأندية تم تحويلها للدعم الإضافي

أكد عبدالله كبوها المدير المالي للاتحاد السعودي لكرة القدم في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي أن مبالغ دعم الأندية سواء أندية الأولى أو الثانية أو الثالثة وغيرها لم يتم تقليصها، ما تم هو تحويل الدعم الإضافي لبرامج تحفيزية للأندية.
وأَضاف: "مبلغ الدعم الإضافي للأندية المشاركة في الدوريات التي أقل من دوري روشن للمحترفين، لم يكن ملزمًا إنما هو إعانة إضافية كانت مرتبطة بموسم محدد، واستبدلت ببرامج دعم أشمل تُعنى بالفرق النسائية والفئات السنية".
وتابع : "برنامج دعم الفرق النسائية نستهدف منه إعداد منتخبات للمستقبل، تحقيقًا لمستهدفات كرة القدم السعودية ومنها توسيع قاعدة ممارسات كرة القدم".
وأوضح عبد الله كبوها: "برامج الدعم يتم إطلاقها حسب الخطة الاستراتيجية للاتحاد السعودي، لذا نوصي جميع الأطراف التي تشملها البرامج الاستفادة من هذه البرامج لارتباطها بمدة زمنية محددة.
وأشار: "استراتيجية الدعم في الاتحاد السعودي ترتكز على الفئات السنية حتى يتم مواءمتها مع استراتيجية المنتخبات الوطنية وإعدادها للاستحقاقات المقبلة، وبرامج الدعم ترتكز بشكل كبير على برامج دعم الفئات السنية، لمساهمتها الفاعلة في اكتشاف المواهب منذ وقت مبكر، وتتيح الاستدامة المالية للأندية من خلال الاستثمار في عقود المواهب.
وأتم "كبوها": "برنامج دعم المدرب الوطني أطلق قبل نحو 4 مواسم، وكان الهدف هو تشجيع المدرب الوطني والأندية على الثقة بالوطنيين، وفي الموسم المقبل تم إضافة هذا البند مع برنامج دعم الفئات السنية، كما أن هناك عديدًا من البرامج التطويرية للمدرب الوطني منها الاتفاقية مع الاتحاد الفرنسي للتطوير والتدريب.