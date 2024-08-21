المدير المالي للاتحاد السعودي لكرة القدم "كبوها" يؤكد : مبالغ دعم الأندية تم تحويلها للدعم الإضافي

وأتم "كبوها": "برنامج دعم المدرب الوطني أطلق قبل نحو 4 مواسم، وكان الهدف هو تشجيع المدرب الوطني والأندية على الثقة بالوطنيين، وفي الموسم المقبل تم إضافة هذا البند مع برنامج دعم الفئات السنية، كما أن هناك عديدًا من البرامج التطويرية للمدرب الوطني منها الاتفاقية مع الاتحاد الفرنسي للتطوير والتدريب.