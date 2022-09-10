في مباراة التوقف الطارئ .. برشلونة يقسو على قادش ويتصدر الليغا

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه قادش بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب "رامون دي كارانزا" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة عن طريق فرينكي دي يونغ في الدقيقة 55، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 65، وعزز أنسو فاتي النتيجة بالهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 86، فيما اختتم عثمان ديمبلي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
أوقف حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 82 لإسعاف أحد المشجعين بعد تنبيه جماهير قادش له بإسعاف أحد المشجعين نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.
وهرعت الأجهزة الطبية لكلا الفريقين، بخلاف طاقم الإسعاف في الملعب من أجل إنقاذ المصاب، بينما ظهر جيرمياس ليدسما حارس قادش، وهو ينقل حقيبة الإسعافات الأولية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع، كما سقط مشجع آخر لقادش سقط من الطابق العلوي وتوجه إليه طاقم طبي آخر.
وقرر حكم اللقاء، خروج اللاعبين من أرض الملعب، قبل أن يتم استئناف المواجهة بعد الاطمئنان على المشجعين، بعد توقف زاد عن نصف الساعة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لديه فرصة استعادة الصدارة حينما يستضيف ريال مايوركا يوم الأحد، فيما يحتل قادش المركز العشرين والأخير من دون أي نقطة.