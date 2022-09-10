في مباراة التوقف الطارئ .. برشلونة يقسو على قادش ويتصدر الليغا

وهرعت الأجهزة الطبية لكلا الفريقين، بخلاف طاقم الإسعاف في الملعب من أجل إنقاذ المصاب، بينما ظهر جيرمياس ليدسما حارس قادش، وهو ينقل حقيبة الإسعافات الأولية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع، كما سقط مشجع آخر لقادش سقط من الطابق العلوي وتوجه إليه طاقم طبي آخر.