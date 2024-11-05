بثلاثية "ميتروفيتش" في دوري أبطال آسيا.. الصحف العالمية تتغنى بنجم "الهلال"

أشادت صحف ومواقع عالمية بنجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد قيادته لفريقه أمس للفوز على الاستقلال الإيراني، بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
ونجح الهلال بقيادة ألكسندر ميتروفيتش، في تحقيق فوز كبير على الاستقلال الإيراني بنتيجة (3/0) في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقالت صحيفة "ABola": "ميتروفيتش يقدم عرضًا رائعًا بمساعدة كانسيلو، ليفوز الهلال في دوري أبطال آسيا؛ فقد فاز رجال خورخي خيسوس بنتيجة (3/0)، ولكن ميتروفيتش كان اللاعب المبدع في المباراة، بعد تسجيله ثلاثية".
وكتبت صحيفة "aksam": "ميتروفيتش يسجل ثلاثية ليفوز الهلال في مواجهة الاستقلال في الأسبوع الرابع من دوري أبطال آسيا؛ فقد فاز الهلال تحت قيادة خورخي خيسوس على منافسه بنتيجة (3- 0)، في المباراة التي سجل فيها ألكسندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف".
وقال موقع "ndtv sports": "ثلاثية ألكسندر ميتروفيتش تقود الهلال للفوز على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، للحفاظ على بدايته المثالية في البطولة".
وأضاف الموقع: "دخل نجم البرازيل نيمار كبديل في الشوط الثاني لكنه خرج بعد ذلك؛ حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية لمهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في غضون أسبوعين، بعد غيابٍ دامَ قرابة عام، ليتعرض اللاعب لتمزق في أربطة ركبته اليسرى".