بثلاثية "ميتروفيتش" في دوري أبطال آسيا.. الصحف العالمية تتغنى بنجم "الهلال"

وأضاف الموقع: "دخل نجم البرازيل نيمار كبديل في الشوط الثاني لكنه خرج بعد ذلك؛ حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية لمهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في غضون أسبوعين، بعد غيابٍ دامَ قرابة عام، ليتعرض اللاعب لتمزق في أربطة ركبته اليسرى".