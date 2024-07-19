"التعاون" يعزز صفوفه باللاعب فهد الجميعة لموسمين

أعلن نادي التعاون، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع فهد الجميعة، لاعب فريق أبها، بعقد يمتد لموسمين، لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، بدءًا من الموسم المقبل.
ويأتي انتقال اللاعب، بعدما توصلت إدارة التعاون مع نظيرتها في نادي أبها إلى اتفاق على شراء المدة المتبقية، البالغة موسمًا واحدًا، من عقد اللاعب من أبها.
ويرتبط اللاعب البالغ من العمر (29 عاماً)، بعقد مع أبها لمدة أربعة مواسم تنتهي في صيف 2025.
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (أكس):" أنهى مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب فهد الجميعة لمدة موسمين؛ مقدمًا الشكر لوكيل الأعمال الأستاذ نواف المهدي".
وأصبح "الجميعة" خامس الصفقات المحلية لفريق التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع سلطان مندش قادمًا من الفيصلي، ومحمد الكويكبي الذي لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الاتفاق، قبل أن ينتقل بشكل نهائي، ومتعب المفرج لاعب الهلال، وسلطان الفرحان من نادي الاتحاد.
وبرز "الجميعة" في الفئات السنية بنادي النصر، وصولًا إلى الفريق الأول، وشارك معه في 55 مباراة، قبل أن ينتقل إلى نادي أبها موسم 2020 بنظام الإعارة، ومن ثم انتقل بشكل نهائي، وخاض معه 98 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، وصنع هدفين.
الجدير ذكره أن أبها هبط الموسم الماضي إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، بعد أن حل في المرتبة قبل الأخيرة بالترتيب العام لدوري روشن السعودي.