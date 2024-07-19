"التعاون" يعزز صفوفه باللاعب فهد الجميعة لموسمين

أعلن نادي التعاون، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع فهد الجميعة، لاعب فريق أبها، بعقد يمتد لموسمين، لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، بدءًا من الموسم المقبل.

ويأتي انتقال اللاعب، بعدما توصلت إدارة التعاون مع نظيرتها في نادي أبها إلى اتفاق على شراء المدة المتبقية، البالغة موسمًا واحدًا، من عقد اللاعب من أبها.