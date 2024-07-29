"الدوري السعودي" ينافس "الإنجليزي" على ضم حارس مرمى عالمي بإسبانيا

وشددت "ريليفو" على أن حارس فالنسيا (23 عامًا)، يفكر كثيرًا خلال هذه الفترة في القرار الذي سيتخذه بشأن مستقبله؛ حيث لديه 3 خيارات إما الانتقال للدوري السعودي، أو الدوري الإنجليزي أو البقاء في ناديه.