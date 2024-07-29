"الدوري السعودي" ينافس "الإنجليزي" على ضم حارس مرمى عالمي بإسبانيا

دخل الحارس الجورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا الإسباني دائرة اهتمام أحد الأندية السعودية لضمه بالموسم المقبل.
وما زال نادي الاتحاد يبحث عن حارس مرمي منذ بداية الفترة الصيفية؛ حيث ارتبط اسمه بالعديد من الحراس أبرزهم: (إيدرسون، بريدراغ رايكوفيتش، دييغو كوستا، أريولا، وأوبلاك).
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "Relevo" في تقرير لها صباح اليوم الاثنين؛ فإن أحد أندية الدوري السعودي والدوري الإنجليزي يستهدفون حارس مرمى فالنسيا، خلال هذا الصيف.
وصرّحت الصحيفة بأن النادي السعودي على استعداد لمنح فالنسيا واللاعب الجورجي كل ما يطلبونه؛ لكن حارس المرمى، في الوقت الحالي، ينتظر عرضًا من نادٍ متصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويُعَد مامارداشفيلي أحد الأسماء المتداولة في السوق الصيف الحالي؛ ليس فقط في الدوري الإسباني، ولكن على المستوى العالمي أيضًا؛ وذلك لمستواه المذهل خلال الموسم الماضي.
وشددت "ريليفو" على أن حارس فالنسيا (23 عامًا)، يفكر كثيرًا خلال هذه الفترة في القرار الذي سيتخذه بشأن مستقبله؛ حيث لديه 3 خيارات إما الانتقال للدوري السعودي، أو الدوري الإنجليزي أو البقاء في ناديه.
وأوضحت أن النادي السعودي المدعوم من صندوق الاستثمارات، على استعداد للسماح لمنح نادي فالنسيا مبلغًا ما بين 30 إلى 35 مليون دولار.
وانضم مامارداشفيلي لصفوف فالنسيا في 2021، قادمًا من دينامو تبليسي، ويلعب لمنتخب جورجيا منذ 2021، وقُدّرت قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو.