ألعاب السعودية الثالثة: "دليّل بنت نهار" تتوج أبطال التايكوندو

توجت الأميرة دليّل بنت نهار ، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات التايكوندو وزن (-57) و(-49) كجم "سيدات"، التي أُقيمت في البوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024.