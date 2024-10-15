ألعاب السعودية الثالثة: "دليّل بنت نهار" تتوج أبطال التايكوندو

توجت الأميرة دليّل بنت نهار ، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات التايكوندو وزن (-57) و(-49) كجم "سيدات"، التي أُقيمت في البوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024.
وتوج عضوا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أحمد المقيرن، والعميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو الفائزين في منافسات وزن (-80) و(-58) كجم "رجال".
وحصدت إيثار حيان (العلا) ذهبية وزن -49 كجم للسيدات، ونالت رحمة الخواهر (القادسية)، الفضية وفازت بالميداليتين البرونزيتين سهف الشمري (العلا) وفاطمة عوض (الرائد).
وفي منافسات وزن -57 كجم "للسيدات"، حصلت دنيا أبوطالب (القادسية) بالميدالية الذهبية، وأحرزت لجين عطية (الشباب) الفضية، فيما تقلدت البرونزيتين ليان المحمادي (حراء) وجدان العطوي (الاتحاد).
وخطف رياض حمدي (القادسية) ذهبية وزن -58 كجم للرجال، فيما حصل عبدالإله عسيري (أبها) على الميدالية الفضية، وحصد الثنائي فهد السميح (الشباب) ومعاذ محمد (الفيصلي) الميداليتين البرونزيتين.
ونال محمد السويق (الشباب) ذهبية وزن -80 كجم، فيما حقق محمد عثمان (الشباب) الميدالية الفضية، وتقلد ماجد مبروك (الهلال) وهشام بن دوخي الميداليتين البرونزيتين.