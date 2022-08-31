كأس العرب للناشئين 2022.. الجزائر مع تونس.. واليمن أمام السودان في الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن تختتم منافسات دور الثمانية بمباراتين غدًا الجمعة، حيث يلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي على ملعب مستغانم.