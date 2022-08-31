كأس العرب للناشئين 2022.. الجزائر مع تونس.. واليمن أمام السودان في الدور ربع النهائي

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل.
وتأهلت منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية إلى دور الثمانية، بعد مسيرة ناجحة لكل منهم خلال مرحلة المجموعات من البطولة.
يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره التونسي في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب اليمن مع منتخب السودان في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب مستغانم.
وتأهل المنتخب الجزائري متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 3 انتصارات، بينما جاء منتخب تونس وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين.
في المقابل، تأهل منتخب السودان وصيفًا للمجموعة الأولى بـ6 نقاط من فوزين وخسارة، ليلاقي نظيره اليمني متصدر المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.
ومن المقرر أن تختتم منافسات دور الثمانية بمباراتين غدًا الجمعة، حيث يلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي على ملعب مستغانم.