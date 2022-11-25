"الأخضر" يبحث عن أول انتصاراته على بولندا في تاريخ مواجهات المنتخبَيْن

وتجدد الموعد مجددًا بين المنتخبين بعد 8 أشهر، وبالتحديد يوم 10 ديسمبر 1994، وأُقيم على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وفازت بولندا بهدفين مقابل هدف، وكان هدف الأخضر السعودي بقدم المهاجم سامي الجابر. في حين كان اللقاء الثالث (الأخير) في 28 مارس من عام 2006، وأُقيم أيضًا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأخضر الوحيد المدافع رضا تكر.