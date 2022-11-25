"الأخضر" يبحث عن أول انتصاراته على بولندا في تاريخ مواجهات المنتخبَيْن

يتطلع منتخب السعودية لمواصلة البداية القوية التي بدأها عندما يلتقي بولندا غدًا السبت على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر.
ومواجهة الغد بين المنتخبَيْن السعودي والبولندي هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي بين الطرفَيْن؛ إذ سبق أن التقيا في ثلاث مناسبات سابقة، جميعها كانت مباريات ودية.
ولم يعرف الأخضر السعودي طعم الفوز أو التعادل مع بولندا في المباريات الثلاث الماضية. ويعود أول لقاء جمعهما إلى يوم 13 إبريل من عام 1994، وأُقيم حينها على ملعب بيير دي كوبيرتان بمدينة كان الفرنسية، وانتهى بهدف دون رد لبولندا.
وتجدد الموعد مجددًا بين المنتخبين بعد 8 أشهر، وبالتحديد يوم 10 ديسمبر 1994، وأُقيم على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وفازت بولندا بهدفين مقابل هدف، وكان هدف الأخضر السعودي بقدم المهاجم سامي الجابر. في حين كان اللقاء الثالث (الأخير) في 28 مارس من عام 2006، وأُقيم أيضًا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأخضر الوحيد المدافع رضا تكر.