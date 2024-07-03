لندن تستضيف بطلات العالم للجولف.. انطلاق سلسلة بطولة أرامكو للفرق بدعم صندوق الاستثمارات العامة

انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في لندن، وتحديدًا في نادي سنتشورين، وتستمرّ منافساتها حتى الخامس من يوليو الحالي وسط منافسة واسعة لأفضل اللاعبات على مستوى العالم.
وتشهد البطولةُ مشاركةَ بطلات الجولف والمصنفات ضمن الأفضل على مستوى العالم في أقوى البطولات، ومنها جولة السيدات الأوروبية.
وتبرز من بين الأسماء المشاركة في ميدان سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، كابتن الفريق الفائزة في العام الماضي "جورجيا هال"، وصاحبة الرقم القياسي "أليسون لي"؛ حيث ينتظرهما التحدّي الأقوى خلال اليومين المقبلين.
وتتطلّع "أليسون لي" إلى تكرار رقمها القياسي لأقلّ عدد من الضربات مرة أخرى في الحدث الثالث من البطولة في لندن، بالرغم من تحدّي تقلب الطقس البريطاني، إلا أنها تسعى للتكيف مع مجريات الأحداث.
وعلى صعيد المنافسة قالت البطلة العالمية "لي": "لقد لعبت في التسع حفر الأولى عندما لم يكن هناك الكثير من الرياح، ولكنني متأكدة أنه يمكن أن يصبح الجو عاصفًا مع مرور الأسبوع؛ لذا أشعر أن اللعبة ستكون مختلفة جدًّا، بمجرد أن نبدأ، وربما في وقت لاحق من الأسبوع، يقولون: إنه قد تمطر قليلًا. وأضافت: "سأحاول بذل قصارى جهدي للتكيف مع ما يجلبه الطقس البريطاني للجولف".
على صعيد آخر انسحبت المصنفة الأولى عالميًّا البطلة الأولمبية في الجولف الأمريكية "نيلي كوردا" بعد تعرضها بعد بطولة "كيه بي إم جي" للسيدات مؤخرًا "لعضة كلب"؛ حيث قالت: "يؤسفني أن أعلن انسحابي فأنا أحتاج لتلقّي العلاج والتعافي بشكل كامل؛ لذلك أعتذر للمعجبين عن غيابي.
ومن بين أبرز الأسماء المشاركة تظهر النجمة الفائزة بالبطولات الكبرى "هال"، التي قادت فريقها للفوز بفارق ضربة واحدة العام الماضي، وتعود إلى نادي سنتوريون مع طموح جديد لتحقيق فوز آخر في الجولة الأوروبية.
وحول مشاركتها قالت: "أنا جاهزة للمنافسة في البطولة بالرغم من عدم مواظبتي على المشاركة فيها، إلا أنني أعتبرها فرصة رائعة لمقابلة العديد من الأسماء المهمة.
وتشكل البطولةُ مرحلةً مهمّة للعديد من الأسماء، خاصة اللواتي سينتقلن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024؛ ممّا يجعلها محطّة مهمّة لتقديم مستويات عالية على مستوى التصنيف والنتائج.