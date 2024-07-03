لندن تستضيف بطلات العالم للجولف.. انطلاق سلسلة بطولة أرامكو للفرق بدعم صندوق الاستثمارات العامة

ومن بين أبرز الأسماء المشاركة تظهر النجمة الفائزة بالبطولات الكبرى "هال"، التي قادت فريقها للفوز بفارق ضربة واحدة العام الماضي، وتعود إلى نادي سنتوريون مع طموح جديد لتحقيق فوز آخر في الجولة الأوروبية.

وحول مشاركتها قالت: "أنا جاهزة للمنافسة في البطولة بالرغم من عدم مواظبتي على المشاركة فيها، إلا أنني أعتبرها فرصة رائعة لمقابلة العديد من الأسماء المهمة.