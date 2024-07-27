أخضر السيدات يواصل الإعداد في معسكره بالنمسا

واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات، اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية بمعسكره الإعدادي في مدينة "لا ان دير ثايا" بجمهورية النمسا، والذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل.