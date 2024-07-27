أخضر السيدات يواصل الإعداد في معسكره بالنمسا

واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات، اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية بمعسكره الإعدادي في مدينة "لا ان دير ثايا" بجمهورية النمسا، والذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل.
واشتمل المران على تدريبات بدنية ولياقية، ثم أجرى المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، تدريبات تكتيكية، تخللها مناورة فنية.
يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، حيث يخطط الجهاز الفني للمنتخب خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مولدوفا على ملعب Mestsky Stadium..
من المقرر أن تلعب المباراة الودية الأولى يوم 7 أغسطس، بينما ستُجرى المباراة الثانية في 11 أغسطس.
يهدف هذا المعسكر الإعدادي إلى تحسين لياقة اللاعبات وتطوير تكتيكات اللعب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين اللاعبات وتكاملهن كمنتخب واحد.
ويأتي هذا المعسكر الإعدادي ضمن خطة الإدارة النسائية بالاتحاد السعودي لتجهيز اللاعبات للمشاركة في المنافسات الرسمية القادمة، وتعزيز أداء المنتخب على المستويين الفردي والجماعي.