"سنابل" توقع اتفاقية شراكة مع "نادي الهلال" ابتداءً من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم

أعلنت شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع نادي الهلال السعودي ابتداءً من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة مواسم رياضية.
وقع الاتفاقية كل من: عبدالله بن فهد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية من الجانبين، وبموجبها سيكون شعار سنابل للاستثمار على كتف قمصان فرق كرة القدم لنادي الهلال.
وتأتي تلك الشراكة في إطار توسيع دعم القطاع الاستثماري للقطاع الرياضي ورعاية مؤسساته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد السعودي لتحقيق تطلعات رؤية 2030.
وأبدى عبدالله بن فهد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار سعادته بتلك الرعاية، والتي تأتي امتداداً لمساهمة الشركة في خلق اقتصاد متنوع وبناء مجتمع حيوي من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تستهدف تمكين الشباب والارتقاء بالجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات برامج "جودة الحياة" ضمن رؤية 2030.
كما تأتي هذه الرعاية إدراكاً من سنابل للاستثمار بأهمية تعزيز مبادرات استدامة الأندية ودعماً لاستراتيجية الرياضة في رفع مستوى الأندية الاقتصادي وتحسين الملاءة المالية لتمكينها من تحقيق إنجازات رياضية نوعية والمنافسة على الصعيد المحلي والدولي.
من جهته، بارك الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، لجماهير النادي توقيع الشراكة مع "سنابل للاستثمار"، متطلعاً إلى أن تحقق الأهداف المرجوة منها وبما يعود بالنفع على النادي وجماهيره وشركاته وعلى المجتمع الاستثماري.
وتعد "سنابل للاستثمار" شركة متخصصة في الاستثمارات المالية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتلتزم بتوظيف رأس مال سنوي يقارب 3 مليارات دولار في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة.
وتمتلك "سنابل للاستثمار" فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار، وتوفر للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة.