"سنابل" توقع اتفاقية شراكة مع "نادي الهلال" ابتداءً من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم

وقع الاتفاقية كل من: عبدالله بن فهد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية من الجانبين، وبموجبها سيكون شعار سنابل للاستثمار على كتف قمصان فرق كرة القدم لنادي الهلال.