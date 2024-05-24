القادسية يعلن أُولى صفقاته لدوري روشن الأوروغوياني "ناهيتان نانديز"

وواصل اللاعب، الذي مثّل منتخب بلاده في 55 لقاء دوليًّا، مسيرته الاحترافية، لكن هذه المرة في إيطاليا مع كالياري، التجربة الأطول، الذي وصل له صيف عام 2019 في صفقة انتقال بلغت 16 مليون يورو، وشارك معه في 165 لقاء، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع 18، ولم يتوج معه بأي لقب.