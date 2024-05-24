القادسية يعلن أُولى صفقاته لدوري روشن الأوروغوياني "ناهيتان نانديز"

أعلن نادي القادسية، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، اليوم الجمعة، التوقيعَ مع الأوروغوياني "ناهيتان نانديز"، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من كالياري الإيطالي، ليصبح أولى صفقات النادي الصيفية.
نشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز محطات اللاعب، وعلق عليه: "من صخب الدوري الإيطالي، فارس دوري روشن وصل.. الأوروغوياني فارس لثلاثة مواسم"؛ حسبما نشره حساب النادي على منصة التدوينات القصيرة "إكس".
ووفقًا لما ذكره النادي: فإن عقد اللاعب الأوروغوياني يمتد لمدة ثلاثة أعوام حتى موسم 2027.
وبدأ لاعب الوسط صاحب الـ28 عامًا، مسيرته الكروية عام 2013 في مسقط رأسه مع فريق إيتوزينجو، ولعب معه موسمًا واحدًا، وانتقل بعدها إلى بينيارول، ومثّله ثلاثة مواسم تدرج خلالها في فئات النادي المختلفة، وصولًا إلى الفريق الأول.
بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية الأولى خارج بلاده في عام 2017؛ حيث انضم إلى صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال قدرت بمبلغ 2.5 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ومثّله لمدة موسمين لعب خلالهما 68 مباراة، وسجل ستة أهداف، وصنع سبعة، وتوج معه بلقبي كأس الأرجنتين والسوبر.
وواصل اللاعب، الذي مثّل منتخب بلاده في 55 لقاء دوليًّا، مسيرته الاحترافية، لكن هذه المرة في إيطاليا مع كالياري، التجربة الأطول، الذي وصل له صيف عام 2019 في صفقة انتقال بلغت 16 مليون يورو، وشارك معه في 165 لقاء، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع 18، ولم يتوج معه بأي لقب.