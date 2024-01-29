فيديو.. علي لاجامي: نسعى لإسعاد الشعب السعودي في مباراة الغد بالفوز على كوريا

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد واصل أمس الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غدًا الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضِمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.