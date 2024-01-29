فيديو.. علي لاجامي: نسعى لإسعاد الشعب السعودي في مباراة الغد بالفوز على كوريا

أكد لاعب المنتخب السعودي علي لاجامي، أن هدف الجميع في الفريق، هو إسعاد الجماهير السعودية، وتحقيق المطلوب بالصعود للدور التالي في كأس آسيا.
وأضاف "لاجامي" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأخضر أمام كوريا الجنوبية، أن الجميع يعمل على الفوز بمباراة الغد أمام كوريا لإسعاد السعوديين.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد واصل أمس الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غدًا الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضِمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
وميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "عبدالرحمن غريب" في التدريبات الجماعية.
ويختتم "الأخضر" اليوم الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحةً أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.