غداً تنطلق منافسات الدور نصف نهائي وتحديد المراكز في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

بلغ عدد زوار الفعالية الصحية التي تقام في الفناء الخارجي للصالة تحت شعار "السكري اعرف مخاطره، اعرف مسؤولياتك" بالتعاون مع شبكة القطيف الصحية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري أكثر من ٥٥٠ زائرًا. ويتواجد في الأركان الصحية عدد من الأطباء الاستشاريين، وطاقم طبي بتخصصات مختلفة بهدف تقديم خدمات الفحص وتوعية الجماهير الرياضية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز المؤشرات الحيوية التي تؤثر على صحة الفرد وتشمل قياس مستوى السكر، ومعدل الضغط، وكتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، وتستمر هذه الفعالية حتى آخر أيام البطولة.