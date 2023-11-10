غداً تنطلق منافسات الدور نصف نهائي وتحديد المراكز في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تستأنف صباح غدٍ السبت 11 نوفمبر 2023م، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" الـ(16)، التي تستضيفها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا، بإقامة لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة، ومباريات تحديد المراكز.
وستنطلق مواجهات الدور نصف النهائي عند الساعة 5:30 مساءً، حيث يلعب فريق برشلونة الإسباني أمام فريق فوكس برلين الألماني في اللقاء الأول، فيما يواجه "حامل اللقب" ماغديبورغ الألماني منافسه كيلسي البولندي عند الساعة الـ8:15 مساءً في اللقاء الثاني، لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.
وضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 5-8، يواجه "المستضيف" فريق الخليج السعودي نظيره النجمة البحريني عند الساعة الــ3:15 عصراً، ويلعب الكويت الكويتي مع فريق الأهلي المصري عند الساعة 1:15 ظهراً، وسيلعب بعدها الفائزين من هذه المواجهتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران للمنافسة على المركزين السابع والثامن.
وفي لقاءات تحديد المراكز من الـ 9-12 يلتقي ممثل المملكة الأخر فريق النور مع فريق فرناندو الأرجنتيني عند الساعة الـ9:15 صباحاً، فيما يواجه كوينزلاند الأسترالي فريق كال هيت الأمريكي عند الساعة الـ11:15 ظهراً، وسيتقابل الفائزان في اليوم الأخير لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.
بلغ عدد زوار الفعالية الصحية التي تقام في الفناء الخارجي للصالة تحت شعار "السكري اعرف مخاطره، اعرف مسؤولياتك" بالتعاون مع شبكة القطيف الصحية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري أكثر من ٥٥٠ زائرًا. ويتواجد في الأركان الصحية عدد من الأطباء الاستشاريين، وطاقم طبي بتخصصات مختلفة بهدف تقديم خدمات الفحص وتوعية الجماهير الرياضية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز المؤشرات الحيوية التي تؤثر على صحة الفرد وتشمل قياس مستوى السكر، ومعدل الضغط، وكتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، وتستمر هذه الفعالية حتى آخر أيام البطولة.
جذبت الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام في قرية الجماهير في الفناء الخارجي لصالة وزارة الرياضة بالدمام أعدادًا كبيرة من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور المباريات، وشملت الفعاليات ألعابًا ترفيهية وغنائية ومسابقات تتعلق برياضة كرة اليد إضافة إلى عربات الطعام والمقاهي المتنقلة، كما تتوفر في القرية شاشة عملاقة تسمح للجماهير بمتابعة المباريات على الهواء مباشرة في الهواء الطلق.
أقامت اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم الجمعة حفلاً خاصاً للوفود المشاركة بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل بن علي آل نمر ورؤساء الوفود، وجرى خلال الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية.
تستعد قناة SSC، القناة الناقلة للبطولة، لمواصلة نجاحها في بث مباريات الأدوار النهائية للبطولة على الهواء مباشرةً مع أستديو تحليلي قبل ساعة واحدة من انطلاق كل مباراة، يقدمه عبدالله بن حسين وناصر الهاجري، وينضم إليهم نخبة من المحللين الرياضيين العرب، مثل المصري حمادة النقيب والتونسي جلال التواتي والكويتي عبدالله ذياب والبحريني عبدالرحمن محمد، إضافة إلى السعوديين بندر الحربي، أحمد البقال، هاني هلال، حسن الجنبي. كما يشارك في التغطية المباشرة المراسلين من أرضية الملعب محمد الجوكم وصادق آل سعيد.