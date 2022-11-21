"الأخضر" في مواجهة الأرجنتين" وتونس تلتقي الدنمارك .. والإثارة تجمع فرنسا وأستراليا

تستكمل، غدًا الثلاثاء باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم بعدة لقاءات قوية حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل إذ يقع المنتخبان بالمجموعة الثالثة إلى جانب المكسيك وبولندا.
تُقام المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علمًا بأن المنتخبين بالمجموعة الثالثة بجانب السعودية والأرجنتين.
تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وأستراليا.
تُقام المباراة في تمام الساعة 10 على ملعب الجنوب حيث يقع كل منهما بالمجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وتونس.