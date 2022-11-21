رياضة

"الأخضر" في مواجهة الأرجنتين" وتونس تلتقي الدنمارك .. والإثارة تجمع فرنسا وأستراليا

في الجولة الأولى من كأس العالم 2022
"الأخضر" في مواجهة الأرجنتين" وتونس تلتقي الدنمارك .. والإثارة تجمع فرنسا وأستراليا
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل، غدًا الثلاثاء باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم بعدة لقاءات قوية حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:

السعودية - الأرجنتين (المجموعة الثالثة)

تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل إذ يقع المنتخبان بالمجموعة الثالثة إلى جانب المكسيك وبولندا.

المكسيك - بولندا (المجموعة الثالثة)

تُقام المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علمًا بأن المنتخبين بالمجموعة الثالثة بجانب السعودية والأرجنتين.

الدنمارك - تونس (المجموعة الرابعة)

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وأستراليا.

فرنسا - أستراليا (المجموعة الرابعة)

تُقام المباراة في تمام الساعة 10 على ملعب الجنوب حيث يقع كل منهما بالمجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وتونس.

كأس العالم FIFA قطر 2022

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