وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب القطري بمناسبة تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب القطري على تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023.
وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "أهنئ المنتخب القطري الشقيق بمناسبة تأهله إلى الدور نصف النهائي في #كأس_آسيا2023 ألف مبروك.. وبالتوفيق في الدور القادم" .
وتجاوز المنتخب القطري نظيره الأوزبكي، من خلال ركلات الترجيح، مساء اليوم السبت، في دور ربع نهائي كأس آسيا، ليضرب موعدًا أمام إيران في دور نصف النهائي الأربعاء المقبل.