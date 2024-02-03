وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب القطري بمناسبة تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا

وتجاوز المنتخب القطري نظيره الأوزبكي، من خلال ركلات الترجيح، مساء اليوم السبت، في دور ربع نهائي كأس آسيا، ليضرب موعدًا أمام إيران في دور نصف النهائي الأربعاء المقبل.