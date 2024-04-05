صافرة إسبانية تضبط لقاء الاتحاد والتعاون.. وألمانية الخليج والهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
عين الاتحاد طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة اتحاد جدة وضيفه التعاون، والمقررة على ملعب مدينة الملعب عبدالله الرياضية بجدة، بقيادة الحكم سيزار سوتو وسيعاونه كل من مواطنيه إيفان ماسو كمساعد أول وألفريدو رودريغيز مساعد ثانٍ، فيما سيتولى فالنتين بيزارو إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي محمد وزي.
واختار اتحاد القدم حكام من ألمانيا ومن الهندوراس لقيادة مباراة الخليج ونظيره الهلا،ل والتي ستقام على أرضية إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث سيتولى الحكم الألماني هارم أوسميرس قيادة المباراة حكماً للساحة وسيعاونه مواطناه لاس كوسلوفكي ودومنييك سشال، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت قيادة الحكم الهندوراسي استفان فاد بمساعدة من مواطنه استفان ألبرت.
وسيقود طاقم تحكيم سعودي مواجهة ضمك وضيفه النصر بقيادة عبدالصمد بكري وبمساعدة من محمد العرمطي وسامي العرفج، في حين سيشرف محمد السماعيل على غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.
وسيتولى أيضاً طاقم تحكيم وطني إدارة مباراة الوحدة ونظيره الأهلي بقيادة محمد الهويش ويعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة عبدالله الخربوش وسيساعده مؤيد المسجن.