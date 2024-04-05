صافرة إسبانية تضبط لقاء الاتحاد والتعاون.. وألمانية الخليج والهلال

واختار اتحاد القدم حكام من ألمانيا ومن الهندوراس لقيادة مباراة الخليج ونظيره الهلا،ل والتي ستقام على أرضية إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث سيتولى الحكم الألماني هارم أوسميرس قيادة المباراة حكماً للساحة وسيعاونه مواطناه لاس كوسلوفكي ودومنييك سشال، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت قيادة الحكم الهندوراسي استفان فاد بمساعدة من مواطنه استفان ألبرت.