1.9 مليون دولار أسبوعيًّا.. "صلاح" وليفربول وإغراءات الاتحاد.. إقناع أم انتقال؟!

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد لم تفقد الأمل في التعاقد مع "صلاح"، خلال الموسم المقبل، وهم على استعداد لدفع 200 مليون إسترليني مقابل الحصول على أشهر لاعب عربي بالدوري الإنجليزي.