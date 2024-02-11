1.9 مليون دولار أسبوعيًّا.. "صلاح" وليفربول وإغراءات الاتحاد.. إقناع أم انتقال؟!

تعمل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على إقناع نجم الفريق محمد صلاح لتجديد عقده مع الفريق، وسط اهتمام كبير بالمهاجم المصري من الدوري السعودي.
وذكرت صحيفة "football insider" أن مسؤولي النادي الإنجليزي لديهم ثقة كبيرة في إقناع ثلاثي الفريق محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر آرنولد، بتجديد عقودهم مع النادي خلال الفترة المقبلة.
وشدد الموقع على أن إدارة ليفربول تعمل على تجديد عقود الثلاثي الذين تنتهي عقودهم في 2025 لمدة موسمين آخرين؛ خوفًا من رحيلهم بعد العروض المغرية التي يتلقاها الثلاثي وخاصة محمد صلاح.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد لم تفقد الأمل في التعاقد مع "صلاح"، خلال الموسم المقبل، وهم على استعداد لدفع 200 مليون إسترليني مقابل الحصول على أشهر لاعب عربي بالدوري الإنجليزي.
وذكرت تقارير أخرى أن نادي الاتحاد مستعد لتقديم مبلغ للاعب صاحب الـ31 عامًا، وتبلغ قيمته نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) في الأسبوع، أي حوالى أربعة أضعاف راتبه الحالي.