تحضيراً لبطولة نيوم.. أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر أوساكا اليابانية

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الثلاثاء أول تدريباته في مدينة أوساكا اليابانية في معسكره الحالي الإعدادي؛ للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.