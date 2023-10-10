تحضيراً لبطولة نيوم.. أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر أوساكا اليابانية

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الثلاثاء أول تدريباته في مدينة أوساكا اليابانية في معسكره الحالي الإعدادي؛ للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وأدى لاعبو أخضر الشاطئية تدريباتهم على الملعب الترابي لشاطئ مدينة أوساكا بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي عمد خلال الحصة التدريبية الأولى لأداء تمارين لياقية وبدنية خفيفة، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل مساحة الملعب.
وكانت بعثة أخضر الشاطئية، وصلت أمس إلى مدينة أوساكا اليابانية لإقامة معسكر تدريبي خارجي بوفد يضم 15 لاعبًا وهم: حسام كعمان ومحمد العجمي وعلي الصفار ومبارك الدوسري وبلال بوده ورمزي دكمان وماجد شمهاني وخالد وهيب ونايف ياكل وعمر قرامش ويحيى طميحي ووليد اليوبي وأحمد الهمامي وإسلام سراج وسلمان الرشيدي.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال أوقعت الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات اليابان وألمانيا وإنجلترا.