دوري روشن للمحترفين: أبها ينتفض بهدفين في مرمى الطائي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الفوز على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز أبها بهدفين دون رد.
أهداف المباراة سجلها الدولي البولندي غريغوري كريتشوفياك "هدفين"، في الدقيقة 38 والدقيقة 49.
بتلك النتيجة يرفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 18 في المركز السابع عشر وما قبل الأخير، في حين توقف رصيد الطائي عند رصيده السابق البالغ 18 نقطة، أبقته في المركز السادس عشر.