دوري روشن للمحترفين: أبها ينتفض بهدفين في مرمى الطائي

بتلك النتيجة يرفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 18 في المركز السابع عشر وما قبل الأخير، في حين توقف رصيد الطائي عند رصيده السابق البالغ 18 نقطة، أبقته في المركز السادس عشر.