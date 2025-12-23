في ختام الجولة 12 من دوري يلو.. المتصدر يتعثر.. والعلا يقفز إلى الوصافة

تعادل فريق أبها الأول لكرة القدم مع جدة بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ليحافظ على صدارته للدوري برصيد 27 نقطة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.
وفي سباق المركز الثاني، يأتي فريق العلا برصيد 25 نقطة بعد انتصاره الأخير أمام الجندل، بينما قفز فريق الدرعية إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وتراجع فريق العروبة إلى المركز الرابع عقب تعادله، برصيد 24 نقطة.
سباق الهدافين
في سباق الهدافين، يتصدر سيلا سو لاعب أبها القائمة برصيد 13 هدفًا، يليه نوانكو سيمون لاعب العروبة برصيد 12 هدفًا، يليهما غايتان لابورد (الدرعية) بـ11 هدفًا، ثم كولوريس (العلا) بـ10 أهداف، ثم جانو زينهو (الرائد) بـ8 أهداف.
الأقوى هجوميًا
وعلى صعيد الإحصائيات، واصل فريق أبها تألقه الهجومي مع فريق العلا، ليصبحا الأقوى هجومًا في الدوري بالتساوي بعد تسجيلهما 27 هدفًا، فيما يأتي فريق الفيصلي كأقوى دفاع باستقباله 8 أهداف فقط حتى الجولة الثانية عشرة.