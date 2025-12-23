في ختام الجولة 12 من دوري يلو.. المتصدر يتعثر.. والعلا يقفز إلى الوصافة

الأقوى هجوميًا

وعلى صعيد الإحصائيات، واصل فريق أبها تألقه الهجومي مع فريق العلا، ليصبحا الأقوى هجومًا في الدوري بالتساوي بعد تسجيلهما 27 هدفًا، فيما يأتي فريق الفيصلي كأقوى دفاع باستقباله 8 أهداف فقط حتى الجولة الثانية عشرة.