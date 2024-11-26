برئاسة فهد بن جلوي.. انضمام 19 اتحادًا وطنيًا جديدًا للاتحاد الدولي للهجن

وكانت الجمعية قد انطلقت أمس في مدينة أولمبيا اليونانية، وشهدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات القارية التي تهدف إلى تعزيز رياضة سباقات الهجن، ودعم مسيرتها العالمية، إضافة لمناقشات مكثفة أثمرت عن مجموعة من القرارات الجوهرية التي ستساهم في تعزيز رياضة الهجن على الصعيد الدولي، أبرزها اعتماد تعديلات حديثة على النظام الأساسي للاتحاد، تشمل تحسين هيكل الحوكمة وتوسيع نطاق عمل اللجان، بالإضافة إلى إدراج إمكانية عقد الاجتماعات الافتراضية لتعزيز المشاركة وسرعة اتخاذ القرارات.