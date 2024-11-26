برئاسة فهد بن جلوي.. انضمام 19 اتحادًا وطنيًا جديدًا للاتحاد الدولي للهجن

وافقت الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، على انضمام 19 اتحادًا وطنيًا جديدًا كأعضاء كاملين في الاتحاد، حيث تعدّ هذه الخطوة دليلًا على توسع قاعدة الاتحاد الدولي للهجن وتعزيز تمثيله العالمي.
وكانت الجمعية قد انطلقت أمس في مدينة أولمبيا اليونانية، وشهدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات القارية التي تهدف إلى تعزيز رياضة سباقات الهجن، ودعم مسيرتها العالمية، إضافة لمناقشات مكثفة أثمرت عن مجموعة من القرارات الجوهرية التي ستساهم في تعزيز رياضة الهجن على الصعيد الدولي، أبرزها اعتماد تعديلات حديثة على النظام الأساسي للاتحاد، تشمل تحسين هيكل الحوكمة وتوسيع نطاق عمل اللجان، بالإضافة إلى إدراج إمكانية عقد الاجتماعات الافتراضية لتعزيز المشاركة وسرعة اتخاذ القرارات.
وأكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تأصيل رياضة الهجن، لتصبح رياضةً تتخطى القارات، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق أهداف الاتحاد.
وأضاف: "القرارات التي تم اتخاذها تمثل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد الدولي للهجن، ونعمل مع شركائنا وأعضائنا لتطوير هذه الرياضة التاريخية وتعزيز قيمها التراثية على الساحة الدولية، ورياضة الهجن ليست مجرد منافسة رياضية، بل تعبر عن تراث ثقافي يعزز التواصل بين الشعوب".
وتضمنت أجندة الاجتماع عددًا من الفعاليات العالمية، تهدف إلى استضافة سباقات في مختلف القارات، وأعلن الاتحاد عن استعداده لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة لدعم الأعضاء وتطوير الرياضة عالميًا.
كما تم الإعلان رسميًا عن اختيار مدينة مراكش المغربية لاستضافة النسخة المقبلة من الجمعية العمومية للاتحاد في عام 2025، حيث تؤكد هذه الخطوة على الدور المحوري للقارة الإفريقية في دعم وتطوير رياضة الهجن.
وتأتي الجمعية العمومية لهذا العام لتجسد التزام الاتحاد الدولي للهجن بتطوير رياضة الهجن وتعزيز مكانتها على النطاق العالمي، مع التركيز على الحفاظ على قيمها التراثية والثقافية التي تربط بين الشعوب.
واستعرض أعضاء الجمعية سلسلة من الشراكات مع منظمات رياضية ودولية لتعزيز دوره العالمي. أبرزها: التعاون مع اليونسكو لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في الرياضة، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإفريقي للجان الأولمبية الوطنية (ANOCA) لدعم رياضة الهجن في إفريقيا، والتعاون مع مؤسسة THF لإطلاق مبادرات رياضية وإنسانية داخل مخيمات اللاجئين.
وتم التأكيد على التزام الاتحاد بتطوير الرياضة عالميًا من خلال تعزيز الشراكات وإطلاق برامج تدعم الأعضاء في بناء مستقبل مشرق لرياضة الهجن.
وتأتي هذه الأنشطة كجزء من جدول أعمال الجمعية العمومية التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين، وتهدف إلى تعزيز الحوار، وبناء إستراتيجيات مشتركة تدعم رياضة الهجن كإرث ثقافي ورياضي عالمي.