الوحدة الإماراتي يتغلب على الكويت الكويتي في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تغلَّب الوحدة الإماراتي على نظيره الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.