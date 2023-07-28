الوحدة الإماراتي يتغلب على الكويت الكويتي في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تغلَّب الوحدة الإماراتي على نظيره الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.
ومنح اللاعب سهيل المنصوري الأفضلية لفريق الوحدة الإماراتي عند الدقيقة الـ72 بعدما انطلق من الجهة اليسرى، ثم تقدم داخل منطقة الجزاء، وتخلص من المدافعين؛ لينفرد بالمرمى، ويسدد في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس عبدالرحمن مرزوق.
وبعد الهدف تواصلت أفضلية الوحدة؛ ليسجل الفريق الهدف الثاني بعدما أرسل كريستيان جوانكا تمريرة طولية خلف المدافعين، وصلت إلى البرازيلي جواو بيدرو بيريرا، الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يسددها، وترتطم بالحارس، وينقض عليها برأسه، ويضعها داخل المرمى (77).
وفي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع قلّص الكويت الكويتي النتيجة عبر اللاعب أحمد الظفيري مستغلاً خطأ فادحًا من الدفاع والحارس؛ ليسجل هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في الدقيقة (الـ90+3).
وبهذه النتيجة تصدَّر الوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما بقي الكويت الكويتي من دون أي رصيد.