"زارع" توج الأبطال.. ختام الدورة التمهيدية لمدربي ومدربات الآيكيدو

توّج رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع، اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في دوري الغربية للآيكيدو، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في أكاديمية النادي الأهلي بمدينة جدة، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا، وتمّ التنافس بين ممارسي الآيكيدو لاختيار أفضل أداء في مختلف الفئات. وتوج اللاعب طارق بالبيد بالميدالية الذهبية.
وحصل اللاعب "إلياس بالبيد" على الميدالية الفضية، وحقّق اللاعب "أحمد الحراري" الميدالية البرونزية.
من جانب آخر اختتمت اليوم بمدينة جدة الدورة التمهيدية لمدرّبي الآيكيدو، والتي نظّمتها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة، على مدى 3 أيام، وشارك فيها 25 مدربًا ومدربة، وحاضر في الدورة المدرب أسعد مدني، وكانت أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو، والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة، ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن والسلامة، وطرق التدريب عمليًّا، إلى جانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.