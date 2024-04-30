"زارع" توج الأبطال.. ختام الدورة التمهيدية لمدربي ومدربات الآيكيدو

من جانب آخر اختتمت اليوم بمدينة جدة الدورة التمهيدية لمدرّبي الآيكيدو، والتي نظّمتها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة، على مدى 3 أيام، وشارك فيها 25 مدربًا ومدربة، وحاضر في الدورة المدرب أسعد مدني، وكانت أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو، والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة، ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن والسلامة، وطرق التدريب عمليًّا، إلى جانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.