رياضة
لاعب الأخضر البطل البارالمبي "القرشي" يحقق ذهبية بطولة العالم "كوبي 2024"
حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية "كوبي 2024" التي تستضيفها مدينة كوبي اليابانية حتى 27 مايو الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 145 دولة من مختلف دول العالم.
وأحرز "القرشي" الميدالية الذهبية في سباق 100م كراسي متحركة تصنيف T53، بزمن 14:86 ثانية، يليه البرازيلي فرنانديز دا سيليفا صاحب الميدالية الفضية بزمن 15:05 ثانية، والتونسي محمد نضال الخليفي حصل على البرونزية بزمن 15:23 ثانية.
يُذكر أن البطل البارالمبي "القرشي" تأهل لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية باريس 2024، بعد تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، والتي استضافتهما العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي.