لاعب الأخضر البطل البارالمبي "القرشي" يحقق ذهبية بطولة العالم "كوبي 2024"

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية "كوبي 2024" التي تستضيفها مدينة كوبي اليابانية حتى 27 مايو الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 145 دولة من مختلف دول العالم.