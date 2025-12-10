انطلاق بطولة كرة السلة الثلاثية للجامعات والكليات الأهلية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المقدم، عميد شؤون الطلاب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن استضافة البطولة تعكس التزام الجامعة بدعم الحراك الرياضي وتمكين الشباب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البطولة ستتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الرياضية والطلابية، وإثراء المشاركة المجتمعية داخل الحرم الجامعي.