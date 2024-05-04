بالقصيم.. اختتام كأس الاتحاد السعودي للسهام بتتويج 68 لاعبًا ولاعبة

اختُتمت اليوم السبت منافسات كأس الاتحاد السعودي للسهام، المقام في ملعب نادي الرائد في منطقة القصيم، بتتويج 68 لاعبًا ولاعبة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إلى جانب الحوائط المالية في البطولة التي شارك فيها أكثر من 450 لاعبًا ولاعبة، وبلغت قيمة جوائزها ما يقرب من خمسة ملايين ريال.