رياضة
بالقصيم.. اختتام كأس الاتحاد السعودي للسهام بتتويج 68 لاعبًا ولاعبة
اختُتمت اليوم السبت منافسات كأس الاتحاد السعودي للسهام، المقام في ملعب نادي الرائد في منطقة القصيم، بتتويج 68 لاعبًا ولاعبة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إلى جانب الحوائط المالية في البطولة التي شارك فيها أكثر من 450 لاعبًا ولاعبة، وبلغت قيمة جوائزها ما يقرب من خمسة ملايين ريال.
وارتفعت وتيرة التنافس في فئات السهم الأزرق - السهم الأحمر في البطولة التي شارك فيها أكثر من 450 لاعبًا ولاعبة، إلى جانب 12 حكمًا. وبلغ عدد الأندية المشاركة 40 ناديًا، فيما بلغ عدد الفئات المشاركة 45 فئة، والفريق التنظيمي 22 لجنة.
من جانبه، كشف عبدالرحمن الشدوخي، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام، عن سعادته بنجاح البطولة، مبينًا أن الأمور كافة سارت وفق ما خُطط لها في البطولة، ومقدمًا شكره لجميع مَن ساهم في النجاح.