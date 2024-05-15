الاتحاد في مواجهة الخليج.. والطائي يبحث عن "طوق النجاة" أمام الفتح

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ32 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام 3 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
يدخل الطائي المباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 28 نقطة ويبحث عن " طوق النجاة " في مباراة الليلة، بينما يقع الفتح بالمركز السابع برصيد 42 نقطة.
يقام اللقاء بين الفيحاء والفتح في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة بالمباراة وهو بالمركز الـ12 ولديه 35 نقطة، في حين يأتي الرائد بالمركز الـ13 ويمتلك 32 نقطة.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الخامس برصيد 50 نقطة، بينما يقع الخليج بالمركز الـ11 برصيد 36 نقطة.