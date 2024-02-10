أخضر الصالات يواجه مصر وديًّا ضمن استعداده لكأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد، نظيره منتخب مصر وديًّا، على صالة نادي 6 أكتوبر في جمهورية مصر العربية، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.