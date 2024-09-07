نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يرأس الوفد السعودي في عمومية الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العمومية الرابعة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تعقد غدًا الأحد، في العاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة راجا راندير سينغ، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.