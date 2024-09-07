نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يرأس الوفد السعودي في عمومية الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العمومية الرابعة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تعقد غدًا الأحد، في العاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة راجا راندير سينغ، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
وستشهد الجمعية، انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الآسيوي، حيث يدخل الرئيس المكلف للمجلس راجا راندير سينغ الانتخابات دون منافسة من أي مرشح آخر، ومن المتوقع أن يتم تزكيته رئيساً للمجلس للفترة المقبلة.
وستناقش الجمعية عددًا من المواضيع أبرزها: دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين شهر فبراير 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند بأوزبكستان، ودورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي ناغويا اليابان عام 2026.