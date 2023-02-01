السعوديون يتوجون 40 عاما من التميز الآسيوي باستضافة كأس آسيا 27 لكرة القدم

هذا التميز الآسيوي استمر زهاء 40 عاما كان فيها منتخبنا السعودي رقما صعبا، وطرفا ثابتا في النهائيات، حيث وصل إلى نهائي كأس آسيا 6 مراتٍ من قبل، وحقق من خلالها اللقب 3 مرات، ولهذا يعتبر الأخضر هو أنجح منتخب عربي في قارة آسيا، وثاني أكثر المنتخبات التي حققت البطولة بعد اليابان التي توجت بها في أربع مناسبات.