تعرَّف على قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي

يحظى الهدافون في عالم كرة القدم بالشهرة والثناء الكبير من عشاق الساحرة المستديرة نتيجة امتلاكهم حلولاً سحرية في حسم المباريات، من خلال تسجيل الأهداف التي تعد من المصادر الرئيسية لإمتاع الجماهير؛ ما يضفي نوعًا من الجمال والإثارة على المباراة.
وكما هي العادة، يتربع النجوم على صدارة قوائم الهدافين في أي بطولة يشاركون فيها، وبعضهم قد يحتفظ بهذا الإنجاز سنوات طويلة حتى يظهر نجم جديد، يتمكن من كسر الرقم القياسي المسجَّل بعدد الأهداف في هذه المسابقة.
ودوري المحترفين السعودي، مثله مثل أي بطولة، يحتفظ بالسجل الذهبي للهدافين الذين نجحوا في ترك بصمة، ستبقى فترة طويلة من الزمن عالقة في الذاكرة، قد تطول وقد تقصر.
وقد خطف العديد من اللاعبين الأنظار عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي الممتد قرابة 15 عامًا، من خلال تقديم أوراق اعتمادهم في ذاكرة الجماهير، وفي تاريخ المسابقة التي شكلت فرصة مثالية للهدافين من أجل الظهور والتألق في عالم الكرة المستديرة.
واستعرض الحساب الرسمي لدوري روشن على موقع "تويتر" قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء منافسات موسم 2022/ 2023.
ويتصدر النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ نجح في تسجيل 144 هدفًا خلال مشاركته في 176 مباراة بقميص أهلي جدة، وبإمكانه زيادة غلته التهديفية في حال استمر مع الأهلي الموسم المقبل عقب عودته من قطر بعد إعارته الموسم الماضي لنادي العربي.
وبحسب الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، يتفوق النجم السومة في ترتيب الهدافين التاريخيين على النجم ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا، الذي حل في المركز الثاني.
ويتصدر الدولي السعودي ناصر الشمراني، لاعب الشباب والهلال والاتحاد السابق، قائمة أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009م.
وارتقى المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، درجة واحدة على سُلَّم الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين؛ ليصبح ثالثًا برصيد 110 أهداف عقب تتويجه بلقب هداف دوري روشن للموسم الماضي متجاوزًا هداف النصر السابق محمد السهلاوي صاحب الـ105 أهداف، الذي حل رابعًا في القائمة.
كما دخل النجم المغربي تاريخ الدوري السعودي للمحترفين من الباب الكبير بعد أن أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البطولة منذ تأسيسها بنظام الاحتراف في 2009 حتى اليوم، من خلال مشاركته في 101 مباراة فقط.