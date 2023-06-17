تعرَّف على قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي

وكما هي العادة، يتربع النجوم على صدارة قوائم الهدافين في أي بطولة يشاركون فيها، وبعضهم قد يحتفظ بهذا الإنجاز سنوات طويلة حتى يظهر نجم جديد، يتمكن من كسر الرقم القياسي المسجَّل بعدد الأهداف في هذه المسابقة.