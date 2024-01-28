ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.. الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة كوريا الجنوبية

واصل المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباتِه في مقرّ إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
ميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر" حصّتَهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها تمارين تكتيكية متنوّعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متّصل شارك اللاعبُ "عبدالرحمن غريب" في التدريبات الجماعية.
ويختتم "الأخضرُ" يوم غدٍ الإثنين، استعداداتِه بحصّةٍ تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحةً أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى يعقد المديرُ الفني للمنتخب "روبرتو مانشيني"، يوم غدٍ الإثنين عند الساعة الثانية عشرة مساءً؛ مؤتمرًا صحفيًّا في المركز الإعلامي الرئيسي "MMC"؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.