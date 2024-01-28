ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.. الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة كوريا الجنوبية

واصل المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباتِه في مقرّ إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.