حال فشل ضمّ "إيدرسون".. "النصر" يزاحم "الاتحاد" على صفقة "بينتو"

أكّدت تقارير صحفية أن إدارة النصر لم تتوصّل حتى الآن إلى اتفاق مع "إيدرسون" حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "جيانلويجي لونغاري": فإن إدارة النصر بدأت في اختيار البدائل في حال فشل إتمام التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي.
وأضاف الصحفي المهتم بأخبار اللاعبين: أن النادى السعودي تحدث أيضًا مع مسؤولي نادي يوفنتوس من أجل البولندي "فويتشيك تشيسني" حارس مرمى الفريق.
وأشار "لونغاري" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، إلى أن النصر دخل في منافسة مع الاتحاد وأبدى اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي "بينتو" حارس مرمى "أتلتيكو باراناينسي".
وتعمل إدارة النصر منذ انتهاء الموسم للبحث عن حارس مرمى عالمي لحراسة شباك الفريق، بديلًا للكولومبي "ديفيد أوسبينا".
وكان قد أكّد "أندريه مازوكو" المدير الرياضي لنادي "أتلتيكو باراناينسي"، أن نادي الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات جادة لضم "بينتو".
وأوضح "مازوكو" أن "بينتو" يفاضل بين العرض المقدم من الاتحاد وآخر من الدوري الأوروبي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.