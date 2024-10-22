تستمر لمدة 3 أيام .. جامعتا الباحة والملك خالد تستضيفان بطولتي الطلاب والطالبات

يستهل الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية موسمه الرياضي الـ15 لبطولاته بإقامة بطولتي الشطرنج للطلاب والطالبات في الباحة وأبها.
وتستضيف غدًا جامعة الباحة بطولة الشطرنج للطلاب، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث أوضح مدير البطولة الدكتور خالد الخريجي أن البطولة ستشهد مشاركة 139 لاعبًا يمثلون 31 جامعة وستُقام بالنظام السويسري من تسع جولات، لتحديد الفائزين وفق أعلى النقاط، وهو النظام المعتمد في البطولات العالمية، حيث سيتم تطبيق جميع قوانين الاتحاد الدولي للعبة، ويديرها فنيًا 7 حكام.
وشدد الخريجي على أهمية مثل هذه البطولات النوعية التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية كونها تهتم بتنمية الجانب الذهني، وعدها خير بداية للموسم الرياضي الـ15 للاتحاد الذي سيكون حافلاً بالعديد من البطولات التي تهتم بهذا الجانب، إضافة إلى الجانب اللياقي وبالتالي الوصول إلى تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو تعزيز ونشر ممارسة الرياضة بين طلاب وطالبات الجامعات السعودية.
وبالتزامن مع بطولة الطلاب، تستضيف جامعة الملك خالد بأبها بطولة الشطرنج للطالبات؛ بمشاركة 108 طالبات من 30 جامعة.
وأوضحت مدير البطولة الدكتورة نوف الحماد أن البطولة تشهد إقبالاً كبيرًا من المشاركات، وهو ما يدل على الاهتمام من الجامعات والطالبات بالجانب الذهني الذي تدعمه مثل هذه البطولات، إضافة إلى تعزيز وتطوير المهارات وتحفيز الطالبات على ممارسة هواياتهن المفضلة.