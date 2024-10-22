تستمر لمدة 3 أيام .. جامعتا الباحة والملك خالد تستضيفان بطولتي الطلاب والطالبات

وتستضيف غدًا جامعة الباحة بطولة الشطرنج للطلاب، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث أوضح مدير البطولة الدكتور خالد الخريجي أن البطولة ستشهد مشاركة 139 لاعبًا يمثلون 31 جامعة وستُقام بالنظام السويسري من تسع جولات، لتحديد الفائزين وفق أعلى النقاط، وهو النظام المعتمد في البطولات العالمية، حيث سيتم تطبيق جميع قوانين الاتحاد الدولي للعبة، ويديرها فنيًا 7 حكام.