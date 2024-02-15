"إياغو أسباس" لاعب سيلتا فيغو الإسباني يرغب في ختام مشواره الكروي بالدوري السعودي

أكدت مصادر قريبة من الإسباني إياغو أسباس، لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني، أن ختام مشواره الكروي سيكون في المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "masfichajes" وفقًا لذات المصادر، فإن اللاعب الذي تتزايد فرص رحيله عن النادي الإسباني يرغب في التوقيع على آخر عقد كبير له قبل الاعتزال، وهذا بالفعل سيحدث بالدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي سيلتا فيغو ليست لديهم النية في تجديد عقد أسباس الذي ينتهي في صيف 2025.
وكان قد انضم المهاجم الإسباني إلى سيلتا فيغو في يوليو 2015 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما أعير لإشبيليه في الفترة من 2014 وحتى 2015.
ويلعب المهاجم الإسباني البالغ من العمر 36 عامًا، في صفوف المنتخب الإسباني منذ 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.