كأس العالم قطر 2022 .. "البرازيل" تتأهل للدور التالي بهدف قاتل في مرمى "سويسرا"

تأهل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر عقب تغلبه على المنتخب السويسري في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب 974 .
وحقق المنتخب البرازيلي الفوز بهدف نظيف سجله اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 83 في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب البرازيلي إلى ست نقاط في حين توقف رصيد المنتخب السويسري عند 3 نقاط.
وستكون الجولة الثالثة هي الحاسمة قي تحديد مصير المنتخب الثاني المتأهل إلى جانب "السيليساو" علمًا بأن البرازيل ستواجه الكاميرون في حين ستواجه سويسرا صربيا.