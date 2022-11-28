كأس العالم قطر 2022 .. "البرازيل" تتأهل للدور التالي بهدف قاتل في مرمى "سويسرا"

تأهل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر عقب تغلبه على المنتخب السويسري في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب 974 .